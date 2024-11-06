Певица с дочками наслаждаются зимними развлечениями, катаясь на тюбах с горок

Наталья Могилевская, известная украинская певица, решила провести осенние каникулы с пользой и отправилась с приемными дочерьми, Софией и Мишель, на отдых в Карпаты. Звездная семья выбрала для релакса популярный горнолыжный курорт Буковель.

Певица активно делится моментами семейного отдыха в Instagram. На видео, опубликованном в соцсети, Могилевская с дочками весело проводят время на аттракционах, в частности, спускаются с горки на тюбах.

Однако, лица девушек певица решила скрыть от публики. На всех кадрах они сняты со спины или же их лица закрыты.

Несмотря на это, поклонники восхитились семейной идиллией и засыпали Могилевскую комплиментами:

Как Вам идет материнство! Вы стали еще ярче!

Дети - это счастье! Вашей семье желаем всего наилучшего!

Малышам повезло с мамой Наташей!

Многие отмечают, как материнство изменило певицу, сделав ее еще счастливее и нежнее.

Вы только посмотрите, как она обнимает этих детей, сколько теплоты вкладывается.

Малышам повезло с мамой Наташей!

Напомним, что певец Позитив впервые станет отцом.

Вас также могут заинтересовать новости: