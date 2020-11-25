Могилевская изменила стиль / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская показала в Instagram снимок из новой фотосессии.
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На фото звезда позирует, сидя на полу. Она надела белые штаны и молочный вязаный джемпер. А дополнила она такой образ модной обувью - казаками. Волосы Наталья распустила, а на лицо нанесла яркий макияж.
"Бомбезное перевоплощение", "Очень красивый образ", "Красивая и стильная", - написали поклонники.
Могилевская изменила стиль / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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