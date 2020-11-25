Певица поделилась снимком из фотосессии.

Украинская певица Наталья Могилевская показала в Instagram снимок из новой фотосессии.

Читайте также51-летняя Джей Ло полностью обнажилась для видео

На фото звезда позирует, сидя на полу. Она надела белые штаны и молочный вязаный джемпер. А дополнила она такой образ модной обувью - казаками. Волосы Наталья распустила, а на лицо нанесла яркий макияж.

"Бомбезное перевоплощение", "Очень красивый образ", "Красивая и стильная", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич