Наталья Могилевская показала осенние развлечения с дочками (видео)

Певица отдыхала с дочками в киевском парке.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась теплыми моментами семейного отдыха с дочерьми, Мишель и Софией. Недавно вернувшись из Буковеля, артистка отправилась на прогулку в парк Наталка в Киеве, где насладилась золотыми осенними днями.

На странице в Instagram Могилевская опубликовала видео, на котором девочки весело играют с осенними листьями, бросают их и радуются совместным мгновениям. Певица также присоединилась к забаве, украсив свои волосы яркими листьями.

"Сейчас самая прекрасная осень. Я такую просто обожаю. Когда вы в последний раз обкидывались листьями? Выросли уже из этого?" - написала звезда.

Подписчики певицы тепло отреагировали на новые фото. Многие отметили, что такие мгновения, проведенные с детьми, самые ценные.

Теплые слова от поклонников:

"Прекрасно выглядите! В этом видео все воспоминания этой песни и теплоты".

"Такая красивая и счастливая".

"Наталья, подскажите....какую клинику вы выбрали, чтобы сделать такую замечательную улыбку?"

Могилевская призналась, что осень - ее любимое время года, и она всегда находит время для долгих прогулок на свежем воздухе.

Певица редко делится подробностями своей личной жизни, но иногда радует поклонников трогательными кадрами с детьми.

Кто такая Наталья Могилевская

Наталья Могилевская - одна из самых ярких звезд украинской эстрады. Ее творческий путь начался еще в 90-х годах, и с тех пор певица не перестает удивлять поклонников своим талантом и харизмой. Она не только исполнительница популярных песен, но и успешная актриса, телеведущая и продюсер. Наталья Могилевская - это настоящий пример сильной и независимой женщины, которая умеет сочетать успешную карьеру с семейной жизнью.

Напомним, Могилевская показала, как купалась с дочкой в бассейне в Буковеле.

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