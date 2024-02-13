Психолог не стала молчать.

Психолог Наталья Холоденко ответила на критику певицы Анастасии Приходько. Напомним, вчера, 12 февраля, исполнительница опубликовала видео с Холоденко у себя в сторис и сказала, что ее раздражают слова, которые она говорит сейчас украинцам в сети.

Наталья не стала молчать и тоже прокомментировала высказывания Приходько в свой адрес.

"Мне только что подписчица прислала, как одна из сбитых летчиков наших певиц в прошлом... Ну, человек петь умеет, но никто не слушает, понимаете? Как она возмущена моими словами о "внутренне не сдавайтесь". Мне казалось, что более безобидное, что я сказала, сказать нельзя, но человека я раздражаю", - сказала Холоденко у себя в Instagram.

Видео дня

Психолог добавила, что такое мнение певицы ее совсем не возмущает.

"Я хочу сказать, что мне нравится раздражать людей. Это прикольно. Раздражаешь и какая-то энергия по телу проходит у этих раздраженных. Я их возвращаю к жизни, их зависть ко мне мотивирует их двигаться вперед", - отметила Наталья.

Напомним, недавно Наталья Холоденко прокомментировала слова певицы Анны Тринчер, которая сказала, что за рубежом украинцы якобы легитимизируют россиян и общаются на языке оккупанта.

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