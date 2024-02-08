Девушка рассказала о своих наблюдениях.

Певица и блогер Анна Тринчер недавно вернулась с отдыха на Бали. Кроме новых сил и энергии после перерыва в работе, она получила и негативные эмоций, ведь возмущена поведением некоторых украинцев, которые не говорят реальных вещей о войне в Украине.

На своей странице в Instagram певица сначала опубликовала разговор с одним россиянином, который состоялся на отдыхе.

На видео видно, что пока девушка ела в кафе, к ней подошел повар, который говорил по-русски. Он сказал что Анна помогла ему понять, какое настоящее настроение сейчас в Украине, ведь те украинцы, которые находятся на Бали, этого не рассказывают.

Тринчер ответила на его слова так:

"Потому что они не в контексте, они не видят смертей, они не собирают парням на машины, они не хоронят своих братьев на руках, которых убивают".

Тринчер написала, что это был единственный разговор с представителем страны-агрессора.

Однако впоследствии в сторис певица высказала свои неутешительные наблюдения.

"Украинцы за границей легитимизируют россиян. Они с ними общаются, помогают, дружат, работают, спят, строят отношения и потом, возвращаясь домой, получают в свои дома российские ракеты", - сказала Тринчер.

Напомним, недавно Анна Тринчер призвала говорить украинцев на государственном языке за границей, чтобы никто не мог спутать с россиянами.

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