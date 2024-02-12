Певица не выдерживает советов психолога.

Певица Анастасия Приходько не смогла сдержать своих эмоций, когда услышала на видео слова психолога Натальи Холоденко относительно настроения украинцев во время войны и призывы не падать духом.

Наталья в ролике выразилась так:

"Нас сливают, за нас все решили. Украину делят. Пожалуйста, не проигрывайте внутренне. Когда мы проиграем внутренне, у нас действительно не будет ни единого шанса на перемены. Да, сейчас сложная ситуация, но это время, когда мы сами определяем свое будущее. Ни экстрасенсы его определяют, ни астрологи, а конкретно каждый человек, который для себя принял решение: я борюсь или я прогнозирую негативное будущее".

Видео дня

Приходько опубликовала это видео у себя в сторис и отметила, что не понимает позицию психолога. Также подчеркнула, что ее даже раздражают такие слова, которые она говорит сейчас украинцам.

"Если бы вы только знали, как меня раздражает вот этот психолог. Что она мелет и для кого? Для батальона Монако?" - написала Анастасия.

Интересно, что сама Наталья Холоденко пока не прокомментировала слова певицы.

Напомним, ранее Анастасия Приходько жестко разнесла концерт с участием Веры Брежневой.

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