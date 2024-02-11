Женщина предлагает всем объединиться.

Психолог Наталья Холоденко в начале полномасштабного вторжения вместе с сыном Ларионом и дочерью Вивьен выехала за границу и сейчас находится в Монако. Однако недавно она решила прокомментировать слова певицы Анны Тринчер, которая сказала, что за рубежом украинцы якобы легитимизируют россиян и общаются на языке оккупанта.

Холоденко подчеркнула, что не стоит разделять украинцев на плохих или хороших.

"Я не разделяю никаких украинцев ни на какие категории, если они за Украину. Даже если русскоязычные, хотя мне не очень приятно, что за границей очень много украинцев говорят на русском языке, и их дети не учат украинский. Мне это обидно, но если они за Украину, за ее территориальную целостность и как-то помогают, то они все мне хорошие люди. Живут они за границей, живут они в Украине, так они мыслят, не так ли", - прокомментировала Наталья.

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А дальше добавила, что самое главное - это объединиться, а не искать виноватых.

"Если они не сдают точки и не способствуют нашему врагу – все остальное хорошо, будем как-то мириться и найдем общий язык. Не надо разделяться, а надо объединяться вокруг простой идеи – вокруг прав человека. Это самая большая ценность, за которую мы боремся, за свободу", - сказала Холоденко.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин шокировала поведением украинцев за границей.

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