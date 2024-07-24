Певица поделилась, как общается с любимым на расстоянии.

Известная украинская певица Наталка Карпа впервые за долгое время показала своего мужа - военного Евгения Терехова. Знаменитость раскрыла направление, на котором воюет ее возлюбленный.

Певица в своем Instagram опубликовала фотографию мужа в военной форме. Он стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения.

Карпа не рассказала все подробности службы Евгения, но поделилась, что сейчас Терехов служит в рядах 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского. По ее словам, любимый защищает государство на Угледарском направлении, Донецкая область.

Видео дня

"Муж находится на Угледарском направлении, Донецкая область. Он сейчас в 58-й мотопехотной бригаде им. И. Выговского. Хотелось бы рассказать больше, но лучше подпишитесь на Джеки и из первых уст все услышите", - написала Наталка.

В дополнение, Карпа рассказала, что даже несмотря на расстояние, они с мужем остаются опорой и поддержкой друг для друга. Паре нечасто удается встречаться, но они постоянно общаются с помощью видеосвязи.

К слову, супруги в браке с 2016 года. Через три года после свадьбы у них родился первенец - дочь Злата.

Напомним, ранее Наталка Карпа трогательно обратилась к мужу-военному. Певица вместе с дочкой Златой записали видеопоздравление.

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