Певица вместе с дочкой Златой записали видеопоздравление.

Украинская певица Наталка Карпа трогательно обратилась к своему мужу-военному Евгению Терехову, который сейчас служит в ВСУ и защищает нашу страну.

Артистка сегодня, 28 июня, поздравила любимого с днем рождения. Мужчине исполнилось 35 лет. По случаю праздника Карпа записала видеообращение их общей дочери Златы. Девочка пожелала папе здоровья и скорейшего возвращения домой, а еще рассказала о его предпочтениях.

Сама же Наталья подписала видео так:

"С днем рождения! Все, что чувствуем, вложили в это видео! Береги, пожалуйста, себя! Мы ждем дома! Спасибо за нашу защиту! Береги себя! Мы с доченькой молимся, чтобы целый и невредимый вернулся домой. Твои девочки".

Позже Евгений отреагировал на трогательное поздравление от семьи и ответил лаконично: "До слез... Люблю".

Реакция подписчиков

Пользователей в сети очень растрогало видео маленькой девочки. Они тоже начали активно комментировать и поздравлять именинника.

"Это очень мило"

"Умничка маленькая! Пусть твой папа поскорее вернется домой"

"Боже, как это трогательно. Девочка сладкая! Присоединяюсь к поздравлениям"

"Это прямо в сердце! Златочка молодец".

Напомним, недавно певица Наталка Карпа рассказала, сколько зарабатывает во время войны и кто ей помогает. Она отметила, что сейчас почти все концерты являются благотворительными, поэтому от них почти нет прибыли.

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