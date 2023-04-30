По словам атрисы, некоторым людям нужно понимать, когда уместно афишировать веселье.

Украинская актриса Наталья Денисенко осудила тех, кто веселился в день трагедии в Умани. Звезда "Крепостной" пристыдила блогершу, которая провела время в ресторане, пока спасатели доставали из-под завалов тела погибших, которых убила российская ракета.

На своей странице в Instagram актриса признала, что в день трагедии в Умани ей пришлось играть в спектакле. Денисенко и другие актеры не могли отказаться от работы.

"Актерская работа предполагает именно такие случаи", - написала звезда.

Видео дня

Впрочем, после спектакля она увидела в соцсетях фото блогерши, которая веселилась в ресторане и показывала все это фанатам. По мнению Денисенко, люди не должны отказываться от радостей жизни, однако в такие дни, как тот, когда произошла трагедия в Умани, нужно "сбавить обороты".

"Я за положительные эмоции. Но бывают дни, когда стоит удержаться и их не афишировать", - резюмировала Денисенко.

Актриса не стала называть имен и не рассказала, о каком именно блогере она говорила. Впрочем, в сети уже выяснили, на кого упала "тень".

В тот день свой день рождения праздновала блогерша Сабина Мусина. На вечеринке были Даша Квиткова, Таня Парфильева и другие. В день трагедии они почти не публиковали фото, однако впоследствии фотографии с вечеринки появились почти у всех блогеров.

Напомним, ранее из-за шуток в день трагедии в Умани опозорился Влад Яма. Впоследствии он попытался объяснить свой поступок, однако это снова вызвало хейт.

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