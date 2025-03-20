Знаменитость также призналась, общается ли с друзьями из России сейчас.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая ранее рассказала, почему ее роль в "Домике на счастье" досталась предательнице Безрук, рассказала о предложениях от россиян во время войны. Звезда призналась, что ей предлагали сниматься в российском кино и поделилась, как отреагировала на это.

О предложениях от россиян, которые знаменитость получала после 2022 года, она рассказала в интервью для OBOZ.UA. Денисенко отметила, что получала письма от российских режиссеров о сотрудничестве. Они писали ей на английском, вероятно, чтобы артистка не догадалась об их происхождении. Правда, ответа на свои запросы россияне так и не получили, поскольку украинка решила их просто игнорировать.

"Относительно предложений во время войны - да, были запросы от российских режиссеров, причем поступали они на английском языке - такой хитрый, скрытый ход. Но я просто проигнорировала их, поэтому здесь даже нечего комментировать", - поделилась актриса.

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Также звезда сериалов "Крепостная", "Домик на счастье" и фильма "Когда ты выйдешь замуж?" призналась, что у нее были друзья из России. Однако после начала полномасштабного вторжения она оборвала с ними связи. В 2022 году Денисенко пыталась донести им правду и рассказать о событиях в Украине, но после нескольких неудачных попыток знаменитость вычеркнула их из своей жизни.

"Да, в начале я действительно писала некоторым коллегам достаточно эмоциональные сообщения - с агрессией, отчаянием, пытаясь что-то донести. Но со временем поняла, что это путь в никуда. Сейчас мне безразлично на тех людей - я просто вычеркнула их из своей жизни и больше о них не думаю", - добавила артистка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко удивила причиной, по которой никогда не звонит мужу-воину. Актриса рассказала о любимом Андрее Фединчике и объяснила, как полномасштабная война его.

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