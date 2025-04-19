Актриса Наталка Денисенко разводится с мужем, - блогер

Сама пара пока молчит об этом.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на свое сообщество сплетников сообщил, что актриса Наталка Денисенко разводится с мужем, актером-военным Андреем Фединчиком.

Беспалов обнародовал информацию от своих "котят", в которых идет речь о том, что Денисенко и Фединчик давно думают о том, как сообщить о том, что "их брак трещит по швам".

По словам инсайдеров, звездное семейство хочет это сделать так, чтобы Наталка не понесла репутационные риски.

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Кроме того, как сообщают "котята", Наталка уже ходит на свидания с другими мужчинами.

"Я не понимаю, какие могут быть репутационные риски. Ну расходитесь, это жизнь. Мы не можем заставлять себя быть с людьми, с которыми нам уже некомфортно. Возможно, пять лет назад вам было хорошо, сегодня вы изменились и у вас мало общего", - высказался Беспалов.

Отметим, в 2017 году Наталка Денисенко вышла замуж за коллегу, актера Андрея Фединчика, с которым снималась в сериале "Клан ювелиров". В том же году она родила сына Андрея.

Напомним, ранее Наталка Денисенко удивила причиной, по которой никогда не звонит мужу-воину.

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