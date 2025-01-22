Наталка Денисенко появилась на светском мероприятии без нижнего белья (фото)

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, сыгравшая в сериалах "Клан ювелиров", "Сага", "Сашино дело", "Авантюра на двоих", "Папаньки" и многих других, появилась на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?".
Знаменитость пришла на показ в свадебном платье с высоким вырезом на бедре и декольте. Под такой образ она решила не надевать нижнее белье, так как оно бы просвечивалось и портило весь образ.
Интересно, что Денисенко сыграла главную роль в этом фильме, поэтому на допремьерный показ она пришла в символическом образе.
"Наконец мы дождались премьеру! Спасибо всей команде. Это было невероятно. Все бегом в кино получить таблетку позитива", - написала Денисенко в своих соцсетях.
Как отреагировали пользователи сети
- "Ух, огнище"
- "Красотка, горжусь тобой"
- "Ты просто богиня"
- "Платье вау. Понимаю, что сейчас может полететь хейт на такое прекрасное платье. Но вы в нем как Венера, вышедшая из морской пены"
- "Фигура у тебя просто огонь"
Напомним, ранее Наталка Денисенко купила новое роскошное авто и показала его.