Наталка Денисенко появилась на светском мероприятии без нижнего белья (фото)

Актриса произвела фурор в сети.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, сыгравшая в сериалах "Клан ювелиров", "Сага", "Сашино дело", "Авантюра на двоих", "Папаньки" и многих других, появилась на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

Знаменитость пришла на показ в свадебном платье с высоким вырезом на бедре и декольте. Под такой образ она решила не надевать нижнее белье, так как оно бы просвечивалось и портило весь образ.

Интересно, что Денисенко сыграла главную роль в этом фильме, поэтому на допремьерный показ она пришла в символическом образе.

Видео дня

"Наконец мы дождались премьеру! Спасибо всей команде. Это было невероятно. Все бегом в кино получить таблетку позитива", - написала Денисенко в своих соцсетях.

Как отреагировали пользователи сети

"Ух, огнище"

"Красотка, горжусь тобой"

"Ты просто богиня"

"Платье вау. Понимаю, что сейчас может полететь хейт на такое прекрасное платье. Но вы в нем как Венера, вышедшая из морской пены"

"Фигура у тебя просто огонь"

Напомним, ранее Наталка Денисенко купила новое роскошное авто и показала его.

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