Наталка Денисенко показала, как будет выглядеть ее квартира в Киеве

Певица купила квартиру в новом ЖК.

Наталка Денисенко, известная актриса театра и кино, поделилась радостной новостью: она покупает квартиру в Киеве! Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

Наталья мечтает о квартире с панорамным видом на столицу, поэтому выбрала жилой комплекс, который еще строится, но уже поражает своим масштабом и архитектурой. Актриса стремится приобрести апартаменты на последних этажах, чтобы наслаждаться невероятными видами Киева.

"Это комплекс моей мечты. Вид, который будет открываться с верхних этажей, - это то, о чем я всегда мечтала. Я хочу оставаться в Украине, жить здесь, в самом прекрасном комплексе нашей столицы", - поделилась Наталья.

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Сейчас актриса определяется с квартирой и с нетерпением ждет завершения строительства, которое планируется через год. Наталья надеется, что на следующий свой день рождения сможет показать своим подписчикам достроенную квартиру перед началом ремонта.

"На следующий свой день рождения хочу прийти и показать вам свою достроенную квартиру, перед тем как начну там ремонт. Дом моей мечты!" - добавила актриса.

Пока Наталья показала только макет жилого комплекса, но уже можно представить, каким уютным и стильным будет ее новое жилье.

Напомним, Наталья Денисенко рассказала о сообщении от мужа-воина.

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