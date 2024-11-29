Пара сейчас поддерживает свои отношения на расстоянии.

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала о трогательном сообщении от мужа-военного.

Не секрет, что избранник девушки - актер Андрей Фединчик - с начала полномасштабной войны стал на защиту Украины. Сейчас супруги редко видятся и поддерживают отношения на расстоянии благодаря переписке и интимным фото. Но Наталка отметила, что недавно получила от любимого трогательное признание.

"Он недавно мне прислал сообщение: "Наталка, я даже не осознавал, насколько вот сильно я люблю тебя и насколько ценна наша семья". Я читала и у меня слезы на глазах были", - рассказала Денисенко в проекте Владимира Ярославского.

Актриса добавила, что Фединчик всегда делает романтические подарки и никогда не стесняется говорить о чувствах откровенно. Но читать такие слова во время войны на расстоянии было очень приятно.

Наталка также отметила, что очень ценит их чувства и пытается поддерживать огонек в отношениях.

"Я максимально отдаю себя, чтобы поддержать наши отношения потому, что я осознаю, насколько вот эти обстоятельства войны влияют на людей. Как они меняют людей и очень много разводов сейчас".

К слову, актеры поженились в 2017 году. Позже у них родился общий сын Андрей, которому сейчас семь лет.

Напомним, ранее Наталка Денисенко показала мужа-воина и рассказала, какой подарок он привез с фронта.

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