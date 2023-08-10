Актриса открыли закулисье съемок и поразила фанов.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко пообщалась с фанами в Stories своего Instagram. Она предложила фанатам задать ей вопросы и попросить ее что-нибудь показать.

Не обошлось и без "клубнички". Пользователей очень интересовало, как снимают эротические сцены в кино.

"Интересно, как снимают эротические сцены, как вы к этому готовитесь морально?" - спросили фанаты.

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Денисенко ответила с юмором. Она показала "честное" фото со съемок, и рассказала, как все происходит. Над актерами стоит оператор с камерой. Все проходит с шутками и довольно непринужденно. Об этом свидетельствует веселая улыбка оператора.

"Репетируем, потом играем", - добавила актриса.

Также у звезды спросили, сколько она работает на съемках и каким был ее "рекорд". Как оказалось, когда-то Денисенко снималась 28 часов подряд.

"Вообще съемочный день - это 12 часов (плюс час на дорогу до площадки и обратно). У меня было максимум 20 часов. Хотя нет! Было и 28 часов, но это когда были две съемочные площадки подряд", - рассказала актриса.

Напомним, недавно актриса, чей муж служит в ВСУ, показала романтическое свидание с любимым. Денисенко поехала к своему избраннику, чтобы хотя бы немного побыть с ним рядом.

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