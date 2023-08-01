Актриса поехала к любимому, чтобы хотя бы немного побыть с ним рядом.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко поделилась радостной новостью. Она смогла увидеться со своим мужем - актером Андреем Фединчиком, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины вступил в ряды ВСУ.

Денисенко поехала к любимому на свидание. Актриса не стала рассказывать, где именно она встретилась с мужем. Ради безопасности она не показывала место нахождения военного.

Однако фрагменты свидания Денисенко все же показала. Она разместила в Stories фото, на котором обнимает Фединчика. А потом актриса сделала пост и показала, что избранник подарил ей цветы.

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Счастливая Денисенко позировала с букетом роз. Также она примерила военную панаму.

В комментариях фаны порадовались за актрису. Поклонники отметили, что такие свидания очень важны как для военных, так и для их жен, ведь в условиях постоянной разлуки эти мгновения напоминают о любви и чувствах. Также комментаторы пишут:

"Наконец-то! Счастлива за каждую, у кого есть возможность устраивать эти свидания. И уже третий месяц жду нашего"

"Привет Андрюше. Пусть вас Бог бережет, а вы берегите свою любовь"

"Глаза сияют от любви".

Наталья Денисенко - последние новости

Напомним, недавно актриса отдыхала вместе с ребенком в Турции. Там она заметила то, что сильно ее возмутило. В одном из ресторанов украинский борщ почему-то называли "русским супом".

Актриса не стала устраивать скандал, а потому попыталась поговорить с шеф-поваром и персоналом. Уже через несколько дней Денисенко раскрыла финал неприятной ситуации.

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