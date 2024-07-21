Подписчики раскритиковали звезду из-за сильной худобы.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко нарвалась на хейт в сети. Знаменитость раскритиковали из-за ее внешнего вида.

В своем Instagram артистка опубликовала серию кадров с отдыха за границей. На них звезда позировала в белом мини-платье с вырезами и похвасталась своей стройной фигурой. Однако подписчики не поддержали Денисенко, а наоборот активно обсуждали ее внешность в комментариях.

Фотографии Натальи вызвали разную реакцию у фолловеров. Большинство из них захейтили ее из-за "нездоровой худобы" и были обеспокоены видом знаменитости.

Видео дня

"Вы очень похудели, нездоровая худоба, это вам не к лицу. Вы были такой красивой"

"Наташа, как вы похудели"

"Вы очень похудели"

"Я вас не узнала, думала, что это какая-то анорексичка! Я не верю, что это вы"

Денисенко не стала молчать и резко ответила хейтерам. Она подчеркнула, что у нее нет проблем со здоровьем и она комфортно чувствует себя в таком весе.

"Для меня главное - здоровье и классное самочувствие, а потом уже - фигура", - отметила актриса.

Напомним, ранее Наталья Денисенко рассказала об отношениях с мужем-воином. Актриса поделилась, как переживает разлуку с любимым.

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