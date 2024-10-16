Наталья Татаринцева объяснила, как ей удалось похудеть.

Жена известного украинского хореографа, звезды "Танцев со звездами" Евгения Кота - гимнастка и тренер Наталья Татаринцева - продемонстрировала свою стройную фигуру. Женщина рассказала, как ей удалось похудеть за 3 месяца после родов.

В июле звездные супруги впервые стали родителями. Даже во время беременности Татаринцева в своих соцсетях демонстрировала, что она продолжает заниматься спортом. Поэтому с помощью правильного питания и тренировок без сильных нагрузок гимнастка быстро избавилась от лишних килограммов. Наталья почти вернулась к форме, которая была у нее беременности.

В своем Instagram жена танцовщика поделилась новыми кадрами, а которых похвасталась фигурой. На снимках видно, что у женщины подтянутое тело и невероятная гибкость. На камеру Наталья позировала сразу в нескольких образах. Это было и белье, и спортивные костюмы, и вечернее платье.

Видео дня

"Моя "женская терапия" после того, как три месяца назад я стала мамой", - подписала видео Татаринцева.

Также возлюбленная Кота поделилась размышлениями, что для нее значит быть "идеальной женщиной". По словам Татаринцевой, когда она говорит о такой женщине, она представляет чувственного, доброго и одновременно сильного человека, который держит баланс в жизни.

"Идеальная женщина - это о балансе... Быть чуткой, но не уязвимой; гибкой, но не слабой; уметь быстро адаптироваться к изменениям, сохраняя свое тепло, чувствительность и женственность. Такая женщина умеет управлять своим телом и это не просто навык - это осознание собственной силы, возможностей и внутренней устойчивости", - указала гимнастка.

К слову, Наталья и Евгений состоят в браке уже 5 лет. Церемония росписи была за границей, на острове Муреа. А три месяца назад у них родилась дочь Леля.

Напомним, ранее Женя Кот очаровал кадрами с 3-месячной дочкой и сообщил о празднике в семье. Жена хореографа рассказала о характере крохи.

Вас также могут заинтересовать новости: