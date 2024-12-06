Артистка также высказалась о предыдущем браке и назвала причины развода с экс-возлюбленным.

Известная украинская певица Наталья Могилевская держит в секрете свое личное и очень редко показывает мужа Валентина. Даже если он и появляется в соцсетях звездной жены, то его лица почти не видно. На этот раз артистка поделилась подробностями их знакомства и рассказала о разводе с бывшим мужем.

В интервью "Шлягер FM" исполнительница поделилась, что встретила Валентина, когда помогала сестре эвакуироваться в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда беременная сестра знаменитости находилась на Оболони, в Киеве, а Могилевская помогала ей переехать в свой дом на Осокорках.

По словам Могилевской, любимый сразу покорил ее своим мужеством и сильным характером. Певица отметила, что ее избранник всегда спокойный и взвешенный даже в стрессовых ситуациях, что не могло ей не понравиться. Валентин стал настоящей поддержкой и опорой для Натальи и ее семьи в сложный период.

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Артистка говорит, что для нее было важно, чтобы будущий избранник был морально сильнее ее. До этого она почти 10 лет была одинока. Причиной этому было то, что звезда не могла встретить мужчину, который бы имел такой крепкий внутренний стержень, как Валентин.

"Я очень рада, что так произошло. Он имеет настолько мощный характер. Для меня это было невозможно, потому что я была очень жесткой, серьезной, и у меня в голове была сплошная карьера", - вспомнила Могилевская.

Валентин и Наталья находятся в отношениях уже более двух лет. Вместе они воспитывают двух названных дочерей - 12-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Однако такая семейная идиллия была в жизни знаменитости не всегда. Она отметила, что провела большую работу над собой перед тем, как встретить любимого. Исполнительница не скрывает, что много лет была очень жесткой и напряженной, поэтому и притягивала к себе не тех мужчин.

Прошлый ее брак как раз и распался потому, что Могилевская была сосредоточена на карьере и проявляла мужские черты характера в этих отношениях. Она постоянно пыталась "бороться" с бывшим за первенство в семье.

"Надо сначала самой стать хорошей женой. Я понимаю, что я напряженный человек. Последний мой муж меня уже ждал дома в 18:00, а я если в 23:00 приехала, то уже хорошо. То есть было такое напряжение постоянно. Ты начинаешь бороться с мужем", - добавила певица.

Напомним, ранее Могилевская показала, как тренируется дома с маленькой Софией. Певица рассказала о помощи дочери во время домашних занятий.

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