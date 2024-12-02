Певица рассказала о помощи Софийки во время домашних тренировок.

Наталья Могилевская, известная украинская певица, находит время для спорта даже дома! В своем телеграм-канале звезда поделилась эффективным комплексом упражнений, который можно выполнять с минимальным оборудованием: стол, диван и окно - и показала, как ей в этом "помогает" названная дочь Соня.

"Иногда я не успеваю доехать до профессионального спортзала, поэтому у меня есть коротенькая, но очень эффективная программа упражнений, которые можно делать дома", - рассказала Могилевская.

Певица опубликовала трогательное видео, на котором занимается спортом вместе с маленькой Софийкой. Девочка активно помогает маме, стараясь привлечь к себе максимум внимания, как и вся малышка.

"Наслаждаюсь тем, что Сонька больше всего любит мешать и привлекать к себе максимально внимания, как и вся детвора", - с любовью прокомментировала Могилевская.

Позже к тренировке присоединилась и старшая приемная дочь певицы. Наталья Могилевская обещала вскоре опубликовать подробные видеоуроки со своими домашними упражнениями. Певица надеется, что ее опыт вдохновит других заниматься спортом и поддерживать здоровье, несмотря на обстоятельства.

Кто такая Наталья Могилевская

Наталья Могилевская - это очень известная украинская певица, актриса, телеведущая и продюсер. Она уже более 20 лет является одной из самых популярных звезд украинской эстрады.

Наталья Могилевская начала свою карьеру еще в 1995 году. Ее хиты "Місяць", "Відправила message", "В Києві осінь" знают и любят миллионы украинцев. Она не только поет, но и снимается в фильмах, вела телевизионные шоу, такие как "Шанс", "Танцы со звездами", "Голос страны", и даже продюсирует других артистов. Наталья также известна своей активной общественной деятельностью, она поддерживает украинскую культуру и армию, занимается благотворительностью. Во время войны она удочерила двух девочек.

Напомним, Наталья Могилевская вернулась с гастролей и поделилась трогательным видео встречи с дочерьми.

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