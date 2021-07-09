Некоторые подписчики быстро "разоблачили" певицу.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала шуточный ролик с мороженным.

Видео появилось на ее странице в Instagram.

«В любой неловкой ситуации – танцуй», – подписала она ролик.

На видео Настя ест мороженное, в какой-то момент кусок лакомства падает, и певица начинает танцевать.

Читайте также"Родили ребеночка": Настя Каменских озадачила сеть фото в постелиНекоторые фанаты быстро разоблачили Настю: «Господи, откусила и вывалила изо рта», «Сама кинула специально».

Другие же посмеялись и посоветовали быть аккуратнее: «Эта девушка, умеет поднять настроение», «Индийские фильмы вспомнились», «Лучшая», «Язык у тебя очень сексуальный», «Аккуратно в песочнице».

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Автор: Катерина Шварц