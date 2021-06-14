Певица показала утреннее фото.

Украинская певица Настя Каменских обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram утренний снимок.

В кадре Настя предстала в худи лилового цвета, на котором изображен кот. Кроме того, звезда сфотографировала лицо без макияжа, тем самым показав свою естественную красоту.

"Классная", "Просто ангел", "Шикарная женщина", "Солнечная и сияющая фотография", "Красотка", "Ты кошка", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич