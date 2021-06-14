Каменских показала лицо без макияжа / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram утренний снимок.
В кадре Настя предстала в худи лилового цвета, на котором изображен кот. Кроме того, звезда сфотографировала лицо без макияжа, тем самым показав свою естественную красоту.
"Классная", "Просто ангел", "Шикарная женщина", "Солнечная и сияющая фотография", "Красотка", "Ты кошка", - пишут поклонники в комментариях под фото.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Бритни Спирс раскрыла тайну своей любимой татуировки (фото)
- Наездница: известная певица в ковбойском образе "свела с ума" поклонников (фото)
- "Это было часто": известный украинский музыкант рассказал о проблемах с алкоголем
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram