Звездная пара сегодня отмечает годовщину.

Известная украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, 23 мая отмечают особый праздник - годовщину брака.

Ровно 5 лет назад состоялась свадьба звездной пары. Артистка по случаю праздника уже поздравила любимого с годовщиной. Каменских в своем Instagram опубликовала архивную фотографию со съемок клипа "Обіцяю". На фото Настя в белом изысканном платье обнимает мужа. Потап предстал на снимке в черном классическом костюме.

О совместном треке "Обіцяю" исполнительница вспомнила не только на кадре, но оставила строки из песни в описании. Ими она поздравила любимого с праздником.

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"Я обещаю быть тебе морем, небом быть звездным. Пять лет", - лаконично написала под кадром Каменских.

Стоит указать, что звездные супруги поженились в мае 2019 года. Свадьба состоялась в загородном комплексе возле столицы. За 5 лет брака вокруг пары появлялось немало сплетен об их разрыве и проблемах в отношениях. Однако в своих соцсетях артисты каждый раз опровергают любые проблемы между ними.

Стоит указать, что сейчас Алексей и Настя живут отдельно. Недавно рэпер прилетел в Болгарию, где будет заниматься работой в ближайшее время.

Напомним, ранее Потап нежно поздравил Настю Каменских с днем рождения.

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