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Настя Каменских показала округлые формы в сексуальном купальнике (фото)

13:16, 06 августа 2020
Звезды
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Настя Каменских любит демонстрировать прелести фигуры / Instagram Настя Каменских

Фото она опубликовала в Instagram.

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Девушка позировала в купальнике мятного цвета с весьма откровенным декольте на шнуровке. Купальник также подчеркнул ее округлые бедра. Девушка распустила волосы и не стала наносить макияж.

За ее спиной виднеется прекрасный зеленый пейзаж с деревянными домиками и гамаком.

Снимок всего за 2 часа набрал более 80-ти тысяч лайков. 

Как сообщал УНИАН, сексуальная Эмили Ратаковски показала фигуру в мини-бикини, не оставив пространства для воображения.

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Теги: #певица#Настя Каменских