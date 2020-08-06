Настя Каменских показала округлые формы в сексуальном купальнике (фото)

Девушка позировала в купальнике мятного цвета с весьма откровенным декольте на шнуровке.

Украинская певица Настя Каменских любит демонстрировать прелести фигуры. Звезда порадовала фанатов свежим снимком в купальнике.

Фото она опубликовала в Instagram.

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Девушка позировала в купальнике мятного цвета с весьма откровенным декольте на шнуровке. Купальник также подчеркнул ее округлые бедра. Девушка распустила волосы и не стала наносить макияж.

За ее спиной виднеется прекрасный зеленый пейзаж с деревянными домиками и гамаком.

Снимок всего за 2 часа набрал более 80-ти тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, сексуальная Эмили Ратаковски показала фигуру в мини-бикини, не оставив пространства для воображения.

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