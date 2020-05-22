"Ух, малышка!": Настя Каменских показалась в тоненьком топе (фото)

Артистка похудела и заметно преобразилась.

Известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала новое соблазнительное фото.

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На снимке артистка предстала в дерзком образе - с распущенными волосами, тоненьком топе бежевого цвета, джинсовой куртке и светлых джинсах. В кадре у нее обнажен живот.

На лице Насти - очень яркий макияж. "Спокойной ночи, друзья мои!", - подписала соблазнительный кадр Каменских.

Поклонники в восторге от такого образа звезды, многие осыпали ее комплиментами: "Нереальная красотка", "Королева", "Ух, малышка!".

Ранее Настя Каменских очаровала пользователей сети снимком с мужем Потапом.

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