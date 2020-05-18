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Каменских показала нежное фото с Потапом (фото)

13:31, 18 мая 2020
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в кровати в очень нежном образе со своим супругом. Влюбленная парочка позирует в белом одеянии, а наряд Насти приоткрывает ее грудь.

"Сегодня такое романтичное настроение, и хочется говорить только о любви! 🥰 Для меня любовь — это глагол. Уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть ♥️", - написала Каменских.

Также поп-звезда спросила своих подписчиков, а что для них значит любовь.

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских выпустила новый клип "Воспоминания" и сняла в нем Потапа.

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Теги: #фото#Настя Каменских