Каменских показала нежное фото с Потапом (фото)

Многие в комментариях восхищены тем, как выглядит звездная пара.

Известная украинская певица Настя Каменских очаровала пользователей сети снимком с мужем Потапом.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в кровати в очень нежном образе со своим супругом. Влюбленная парочка позирует в белом одеянии, а наряд Насти приоткрывает ее грудь.

"Сегодня такое романтичное настроение, и хочется говорить только о любви! 🥰 Для меня любовь — это глагол. Уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть ♥️", - написала Каменских.

Также поп-звезда спросила своих подписчиков, а что для них значит любовь.

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских выпустила новый клип "Воспоминания" и сняла в нем Потапа.