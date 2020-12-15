Каменских предстала в секси-образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фотографии она предстала в кожаном платье длины миди. На ножки Настя надела босоножки на высоком каблуке. А дополнила она такой сексуальный образ необычной маской, которая прикрывала лишь половину ее лица.
Кроме того, Настя получила премию от "Зирковый шлях" в номинации "Международный Хит Года", которым стала песня AHUEVO.
"Очень красивая", "Бомба, честно говорю", "Крутышка", "Вот это секс", - написали фанаты.
Каменских предстала в секси-образе / instagram.com/kamenskux
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