Настя Каменских и Катя Осадчая показали зажигательный танец

Звезды станцевали под хит NK "Elefante".

Украинская певица Настя Каменских и телеведущая Катя Осадчая показали зажигательный танец под хит NK

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Осадчая опубликовала видео с танцем в Instagram. Девушки станцевали в студии программы "Светская жизнь". Каменских на кадрах предстала в роскошной белой блузке необычного кроя, облегающих штанах и розовых лодочках. Ее стиль, как и всегда, очень изысканный.

А вот Катя предстала в шикарном длинном платье с высоким разрезом на ножке и лодочках. Голову телеведущая украсила обручем.

Как сообщал УНИАН, ранее Осадчую раскритиковали за маленькую грудь.

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