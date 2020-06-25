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Настя Каменских и Катя Осадчая показали зажигательный танец

17:15, 25 июня 2020
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Настя станцевала под свой хит / фото instagram.com/kamenskux

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Осадчая опубликовала видео с танцем в Instagram. Девушки станцевали в студии программы "Светская жизнь". Каменских на кадрах предстала в роскошной белой блузке необычного кроя, облегающих штанах и розовых лодочках. Ее стиль, как и всегда, очень изысканный.

А вот Катя предстала в шикарном длинном платье с высоким разрезом на ножке и лодочках. Голову телеведущая украсила обручем.

Девушки станцевали вместе / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Осадчую раскритиковали за маленькую грудь.

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