"Доска плоска": Катю Осадчую раскритиковали за маленькую грудь (фото)

Телеведущую раскритиковали за излишнюю худобу.

Телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует возле речки. На снимке Катя предстала в черном купальнике.

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Поклонники раскритиковали ее за такой внешний вид и отметили, что звезда слишком худая. Также некоторые фолловеры не стесняли себя в оскорбительных выражениях.

"Доска плоска", "Сухая и костлявая стала. Ужас, откормите ее", "А сиськи у тебя где?", "Без макияжа сразу и не узнать", "Вам бы капусты побольше поесть да сала, а так приятная телеведущая", - написали фолловеры.

Стоит отметить, что были и те, кто поддержал телеведущую. Некоторые фанаты написали, что Катя выглядит как всегда прекрасно и маленькая грудь ее вовсе не портит.

Как сообщал УНИАН, ранее Осадчая показала длинные ноги в мини-шортах.

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