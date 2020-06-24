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"Доска плоска": Катю Осадчую раскритиковали за маленькую грудь (фото)

18:50, 24 июня 2020
Звезды
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Осадчая показала фото / фото УНИАН

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Поклонники раскритиковали ее за такой внешний вид и отметили, что звезда слишком худая. Также некоторые фолловеры не стесняли себя в оскорбительных выражениях.

"Доска плоска", "Сухая и костлявая стала. Ужас, откормите ее", "А сиськи у тебя где?", "Без макияжа сразу и не узнать", "Вам бы капусты побольше поесть да сала, а так приятная телеведущая", - написали фолловеры. 

Стоит отметить, что были и те, кто поддержал телеведущую. Некоторые фанаты написали, что Катя выглядит как всегда прекрасно и маленькая грудь ее вовсе не портит.

Катя опубликовала пост / фото instagram.com/kosadcha

Как сообщал УНИАН, ранее Осадчая показала длинные ноги в мини-шортах.

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