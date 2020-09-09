Певица отреагировала на комментарии фанатов.

Украинская певица Настя Каменских в программе "2popodсast" рассказала, что фанаты часто пишут комментарии о том, что ее супруг, продюсер Потап является геем.

Также она отметила, что многие пишут и о том, что сама она является чей-то любовницей.

"Про нас пишут, что Леша вообще гей, а я любовница. Периодически такая чушь выходит. Люди пишут все что угодно", - сказала Настя.

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Автор: Диана Могилевич