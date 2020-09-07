Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

На снимке девушка предстала в длинном черном платье с белыми полосками. Также она надела черные босоножки на толстом каблуке. Стоит отметить, что пикантности фото добавило то, что Даша позировала на столе.

Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

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Автор: Диана Могилевич