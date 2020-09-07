Рикки Мартин с супругом / фото Рикки Мартин, Instagram
Известный певец Рикки Мартин нежно поздравил своего мужа шведско-сирийского художника Джована Йосефа с днем рождения.
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Совместный снимок Рикки Мартин опубликовал на своей странице в Instagram
На фото полуобнаженные супруги стоят на берегу моря.
"С днём рождения, душа моя! Я так сильно люблю", - подписал снимок певец.
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