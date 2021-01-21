Певица сфотографировалась на утренней пробежке.

Украинская певица Настя Каменских часто показывает сэлфи с утренних пробежек.

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В этот раз она запостила фото, на котором предстала без макияжа. А на ее ресницах и волосах примерз снег. И это несмотря на то, что Настя оделась достаточно тепло - черная длинная курточка и белая шапка.

Мне так нравится такая зима! Когда много снега и солнышко утром. А пробежка на морозе придаёт особенно много энергии и мотивации! Ведь если вы решились побегать на улице в такую погоду, то понимаете, что вам под силу и все остальное! Обратите внимание на волосы и ресницы", - написала Настя.

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Автор: Диана Могилевич