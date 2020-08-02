Настя Каменских в откровенном купальнике показала лицо без макияжа
10:43, 02 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
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Девушка подобрала белый смежный купальник с завязками на груди. А дополнили образ белые кроссовки. При этом Настя сфотографировалась в таком ракурсе, чтобы хорошо было видно ее лицо без макияжа.
"Настя, ты прелесть, и грудь у тебя прекрасная", "Естественная красота", "Секси", - написали фанаты.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в халате и без макияжа дала наставления фанатам.
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