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Настя Каменских в откровенном купальнике показала лицо без макияжа

10:43, 02 августа 2020
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Настя показала фото / instagram.com/kamenskux

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Девушка подобрала белый смежный купальник с завязками на груди. А дополнили образ белые кроссовки. При этом Настя сфотографировалась в таком ракурсе, чтобы хорошо было видно ее лицо без макияжа. 

"Настя, ты прелесть, и грудь у тебя прекрасная", "Естественная красота", "Секси", - написали фанаты.

Настя показала фото / instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в халате и без макияжа дала наставления фанатам.

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