Настя Каменских очаровала поклонников новым фото

Певица показала фото, где у нее во рту цветок.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует за столом с цветком во рту.

Так, певица сидит за столом в белом купальнике и сетчатой майке. А во рту у нее белый цветок.

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"Пусть наши слова, мысли и поступки будут красивыми, как цветы", - написала Каменских.

Поклонникам понравилась такая фотография и они отметили, что Настя очень красиво выглядит.

"Два цветка", "Всё то о чём мечтаешь ты, пускай сбывается... Мечты", "Красотка", "Счастье неотъемлемая ваша сущность", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских раскритиковали в сети за чрезмерную худобу.

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