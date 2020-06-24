Настя Каменских очаровала поклонников новым фото
18:00, 24 июня 2020Звезды
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Певица показала фото, где у нее во рту цветок.
Каменских показала фото / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует за столом с цветком во рту.
Так, певица сидит за столом в белом купальнике и сетчатой майке. А во рту у нее белый цветок.
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"Пусть наши слова, мысли и поступки будут красивыми, как цветы", - написала Каменских.
Поклонникам понравилась такая фотография и они отметили, что Настя очень красиво выглядит.
"Два цветка", "Всё то о чём мечтаешь ты, пускай сбывается... Мечты", "Красотка", "Счастье неотъемлемая ваша сущность", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских раскритиковали в сети за чрезмерную худобу.
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