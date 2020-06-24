"Кости торчат": Настю Каменских раскритиковали в сети за чрезмерную худобу (фото)

Каменских разместила новое фото, на котором в черном топе демонстрирует плоский животик.

Украинская певица Настя Каменских проделала колоссальную работу над собой, похудев почти на 20 килограмм, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Однако не всем фанатам нравятся изменения, произошедшие во внешности певицы. Многие считают ее слишком худой.

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На странице в Instagram Каменских разместила новое фото, на котором в черном топе демонстрирует плоский животик. Образ артистка дополнила массивными украшениями в виде ожерелья и двух браслетов.

"Черный – мой счастливый цвет", - коротко прокомментировала снимок Настя.

"До костей! Настя, прекращай уже худеть", "Такая сладенькая раньше была, теперь же кости торчат", "Это ужас! Зачем так худеть?", "Настя, либо неудачный ракурс, либо достаточно худеть. Уже страшненько ", - написали ей в комментариях.

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