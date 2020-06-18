"Жаль, что Потап ее захватил": поклонники пришли в восторг от нового "лука" Насти Каменских
09:29, 18 июня 2020Звезды
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Настя Каменских показала кошачий "лук".
Настя Каменских опубликовала фото / фото УНИАН
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото, которым восхитила поклонников.
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На снимке поп-дива позирует в белой майке с кошачьим принтом и джинсовых шортах. Стоит отметить, что Настя регулярно занимается спортом и не стесняется показывать свою фигуру. На этот раз на кадрах видно подкаченные ноги певицы.
"Настроение: дикая кошка", - написала Каменских.
Поклонники пришли в восторг от фото и отметили, что Настя очень красиво выглядит.
"Мне Настя нравится, жаль, что Потап её захватил", "Дерзкая красотка", "Тигрица", - написал фанаты.
Каменских показала "лук" / фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских показала свое любимое занятие по утрам.
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