"Жаль, что Потап ее захватил": поклонники пришли в восторг от нового "лука" Насти Каменских

Настя Каменских показала кошачий "лук".

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото, которым восхитила поклонников.

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На снимке поп-дива позирует в белой майке с кошачьим принтом и джинсовых шортах. Стоит отметить, что Настя регулярно занимается спортом и не стесняется показывать свою фигуру. На этот раз на кадрах видно подкаченные ноги певицы.

"Настроение: дикая кошка", - написала Каменских.

Поклонники пришли в восторг от фото и отметили, что Настя очень красиво выглядит.

"Мне Настя нравится, жаль, что Потап её захватил", "Дерзкая красотка", "Тигрица", - написал фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских показала свое любимое занятие по утрам.

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