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Настя Каменских показала свое любимое занятие по утрам (фото)

15:32, 16 июня 2020
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Украинская певица Настя Каменских - девушка спортивная / Instagram Настя Каменских

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Свое "любимое утро" артистка показала на фото в Instagram.

На снимке она позирует в простой футболке и шортах. Девушка каталась на велосипеде среди частных домов.

"Активное утро - мое любимое утро", - написала она.

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Теги: #певица#Настя Каменских