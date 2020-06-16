Настя Каменских показала свое любимое занятие по утрам (фото)
15:32, 16 июня 2020Звезды
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На снимке она позирует в простой футболке и шортах.
Украинская певица Настя Каменских - девушка спортивная / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских - девушка спортивная. Поэтому неудивительно, что и утро артистка любит проводить в движении.
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Свое "любимое утро" артистка показала на фото в Instagram.
На снимке она позирует в простой футболке и шортах. Девушка каталась на велосипеде среди частных домов.
"Активное утро - мое любимое утро", - написала она.
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