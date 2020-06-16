Настя Каменских показала свое любимое занятие по утрам (фото)

На снимке она позирует в простой футболке и шортах.

Украинская певица Настя Каменских - девушка спортивная. Поэтому неудивительно, что и утро артистка любит проводить в движении. Читайте также"Бомба!": Седокова в микро-топике засветила пышную грудь крупным планом (фото) Свое "любимое утро" артистка показала на фото в Instagram. На снимке она позирует в простой футболке и шортах. Девушка каталась на велосипеде среди частных домов. "Активное утро - мое любимое утро", - написала она. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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