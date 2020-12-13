Каменских показала "лук" / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео.
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Изначально на кадрах Настя предстала в естественном виде - без макияжа, с хвостиком и в футболке. Затем она начала тыкать кисточкой для макияжа в камеру и показывать язык. Через несколько мгновений звезда превратилась в роскошную женщину с ярким образом. При этом фанаты раскритиковали Настю за такой образ.
"Без мейка не показывай себя. Стыдно, что такая персона выглядит ужасно", "Стареешь на глазах", "Язык спрячь", "Какая ерунда", - написали фанаты.
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