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Каре и челка: Настя Каменских кардинально изменила имидж

11:45, 17 августа 2020
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Каменских изменила имидж / фото УНИАН

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Изначально девушка предстала в кадре в белой футболке и высоким хвостиком. А затем переоделась в блестящий комбинезон. А на голове уже были прямые волосы, подстрижены под каре и челка.

"Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки", - написала Настя.

Фанатам понравилось видео и они отметили, что Каменских выглядит, как всегда, превосходно. 

"Шикарно... Собственно, как всегда", "Мне нравиться твоя игра глазами", "Ого красотка", "Самая лучшая", - написали фанаты.

Настя показала модный "лук" / instagram.com/kamenskux

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Автор: Диана Могилевич

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