Каре и челка: Настя Каменских кардинально изменила имидж
11:45, 17 августа 2020Звезды
514 0
Певица показала новое видео.
Каменских изменила имидж / фото УНИАН
Украинская певица Настя Каменских сняла видео в ТикТок с очередным трендом.
Читайте такжеНастя Каменских похвасталась упругими ягодицами (видео)
Изначально девушка предстала в кадре в белой футболке и высоким хвостиком. А затем переоделась в блестящий комбинезон. А на голове уже были прямые волосы, подстрижены под каре и челка.
"Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки", - написала Настя.
Фанатам понравилось видео и они отметили, что Каменских выглядит, как всегда, превосходно.
"Шикарно... Собственно, как всегда", "Мне нравиться твоя игра глазами", "Ого красотка", "Самая лучшая", - написали фанаты.
Настя показала модный "лук" / instagram.com/kamenskux
Другие звездные новости:
- Известная певица сверкнула "клубничкой"
- Известная модель восхитила сеть сексуальной фигурой
- Майли Сайрус рассказала о своем первом сексе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter