Каре и челка: Настя Каменских кардинально изменила имидж

Певица показала новое видео.

Украинская певица Настя Каменских сняла видео в ТикТок с очередным трендом.

Читайте такжеНастя Каменских похвасталась упругими ягодицами (видео)

Изначально девушка предстала в кадре в белой футболке и высоким хвостиком. А затем переоделась в блестящий комбинезон. А на голове уже были прямые волосы, подстрижены под каре и челка.

"Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки", - написала Настя.

Фанатам понравилось видео и они отметили, что Каменских выглядит, как всегда, превосходно.

"Шикарно... Собственно, как всегда", "Мне нравиться твоя игра глазами", "Ого красотка", "Самая лучшая", - написали фанаты.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич