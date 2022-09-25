Поклонники уже успели оценить новый снимок певицы.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым осенним фото, на котором предстала в бежевой рубашке-платье.

Звезда решила распустить свои вьющиеся локоны, что сделало ее еще женственнее и привлекательнее. На фоне видны деревья с желтыми листьями, которые так и пахнут настоящей осенью.

Пользователи сети уже успели прокомментировать фото Каменских и поставили ей более 26 тысяч лайков.

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"Какое красивое осеннее фото. И Настя на нем очень загадочная и с уверенностью во взгляде", "Очень красивая. Настоящая украинская женщина", "Ты - супер красавица, всегда был твоим поклонником, мира и добра вам", "Обожаю тебя", "Просто невероятная", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее известный украинский экстрасенс Макс Гордеев в интервью программе "Слава+Таня" ответил на вопрос, скоро ли Настя Каменских станет мамой. Карты таро подсказали Гордееву, что за NK идет мощная женская энергия, которая направлена пока что исключительно на карьерный рост. Поэтому в ближайшем времени своих поклонников семейными новостями о пополнении она скорее всего не порадует.

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