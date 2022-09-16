Макс Гордеев убежден, что этого не случится в ближайшем будущем.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев в интервью программе "Слава+Таня" ответил на вопрос, скоро ли Настя Каменских станет мамой. Карты таро подсказали Гордееву, что за NK идет мощная женская энергия, которая направлена пока что исключительно на карьерный рост. Поэтому в ближайшем времени своих поклонников семейными новостями о пополнении она скорее всего не порадует.

"Нескоро. Это карта верховной жрицы. Это карта того, что женщина на данный момент хочет построить свою карьеру. Еще это и закрытая карта, что свидетельствует о том, что многое на данный момент она не говорит. Может быть связано даже с ее здоровьем. Эта карта вообще не говорит о рождении детей", - сказал Макс Гордеев.

Подробнее о том, какие у жены Потапа могут быть проблемы со здоровьем, эксперт не уточнил. Однако подчеркнул, что у нее пока что нет и желания рожать.

"Если императрица (карта, - ред) говорит о женщине беременной, то тут состояние четкой позиции Насти, что она не хочет вообще в этом себя пока что реализовывать", - добавил Макс Гордеев.

Напомним, недавно Каменских в мини сверкнула длинными ножками.

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