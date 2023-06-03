Певица отметила, что нравится себе даже сейчас.

Украинская певица Настя Каменских признала, что во время полномасштабной войны РФ против Украины она "немного набрала". Впрочем, лишний вес не беспокоит звезду.

"В последнее время я начала заниматься своим ментальным здоровьем и для меня это важнее фигуры. Да, я действительно немного набрала. Раньше меня бы это парило, но сейчас – нет. Потому что сейчас есть более важные вопросы. Сейчас все, что раньше казалось важным, в один момент потеряло смысл", - рассказала Каменских в интервью ТСН.

Певица также призналась, почему именно она поправилась. По словам Каменских, это произошло из-за стресса. На фоне войны, признает она, тело начало реагировать на все события именно так.

Видео дня

"Но я смотрю в зеркало и понимаю, что даже сейчас я себе нравлюсь, и понимаю, что, наверное, сейчас такое время. Так мое тело реагирует на все события, которые происходят вокруг меня. Потому что дополнительные (я специально не говорю "лишние") килограммы - это не всегда о куче сладостей в десять часов вечера. Иногда тело так реагирует на стресс, волнения и переживания. Не забываем о гормонах и обмене веществ, ведь у нас уже долгое время гормон стресса на пиковом уровне", - добавила Каменских.

Также певица рассказала, что сейчас ей трудно справиться со стрессом. Ведь стоит лишь на мгновение успокоиться, как снова случаются какие-то неприятные события.

"Все эти масштабные ракетные атаки, что говорить о недавних майских налетах. Как страшно, но в то же время думаешь – будет как будет! Но я в очередной раз убедилась, что наши ПВО – Боги и герои, а украинцы – самая смелая и несокрушимая нация. Потому что утром все, как ни в чем не бывало, вернулись к своим делам", - резюмировала певица.

Как изменилась Настя Каменских

В начале карьеры у певицы были "сочные" формы. Она редко фотографировалась в откровенных образах. Впрочем, через несколько лет Каменских похудела и стала активно делиться своим опытом с поклонниками.

После начала полномасштабной войны звезда все реже хвастается фигурой и не показывает, как выглядит в купальниках. Вместо этого Каменских часто выбирает "оверсайз" и образы, которые не подчеркивают ее формы.

Напомним, ранее Каменских честно рассказала об отношениях с Потапом.

Вас также могут заинтересовать новости: