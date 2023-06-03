Украинская певица Настя Каменских признала, что во время полномасштабной войны РФ против Украины она "немного набрала". Впрочем, лишний вес не беспокоит звезду.
"В последнее время я начала заниматься своим ментальным здоровьем и для меня это важнее фигуры. Да, я действительно немного набрала. Раньше меня бы это парило, но сейчас – нет. Потому что сейчас есть более важные вопросы. Сейчас все, что раньше казалось важным, в один момент потеряло смысл", - рассказала Каменских в интервью ТСН.
Певица также призналась, почему именно она поправилась. По словам Каменских, это произошло из-за стресса. На фоне войны, признает она, тело начало реагировать на все события именно так.
"Но я смотрю в зеркало и понимаю, что даже сейчас я себе нравлюсь, и понимаю, что, наверное, сейчас такое время. Так мое тело реагирует на все события, которые происходят вокруг меня. Потому что дополнительные (я специально не говорю "лишние") килограммы - это не всегда о куче сладостей в десять часов вечера. Иногда тело так реагирует на стресс, волнения и переживания. Не забываем о гормонах и обмене веществ, ведь у нас уже долгое время гормон стресса на пиковом уровне", - добавила Каменских.
Также певица рассказала, что сейчас ей трудно справиться со стрессом. Ведь стоит лишь на мгновение успокоиться, как снова случаются какие-то неприятные события.
"Все эти масштабные ракетные атаки, что говорить о недавних майских налетах. Как страшно, но в то же время думаешь – будет как будет! Но я в очередной раз убедилась, что наши ПВО – Боги и герои, а украинцы – самая смелая и несокрушимая нация. Потому что утром все, как ни в чем не бывало, вернулись к своим делам", - резюмировала певица.
Как изменилась Настя Каменских
В начале карьеры у певицы были "сочные" формы. Она редко фотографировалась в откровенных образах. Впрочем, через несколько лет Каменских похудела и стала активно делиться своим опытом с поклонниками.
После начала полномасштабной войны звезда все реже хвастается фигурой и не показывает, как выглядит в купальниках. Вместо этого Каменских часто выбирает "оверсайз" и образы, которые не подчеркивают ее формы.
Напомним, ранее Каменских честно рассказала об отношениях с Потапом.