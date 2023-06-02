Певица признала, что разлука далась им непросто.

Украинская певица Настя Каменских рассказала об отношениях со своим мужем, рэпером Алексеем Потапенко. Несмотря на войну она решила вернуться в Украину, а Потап оставался за границей.

Каменских отметила, что это решение далось непросто. Однако сейчас, когда Потап уже в Украине, они видятся гораздо чаще.

"Ну, мы же с Лешей не сиамские близнецы, поэтому можем быть и друг без друга, кроме того, он сейчас тоже в Украине. Иногда наши графики совпадают, иногда - нет. Да и сейчас такая ситуация, что очень многие влюбленные, семьи, женщины и мужчины, не видят друг друга месяцами, а, возможно, уже и годами. С одной стороны, это ужасно. С другой стороны, в моменты этих нечастых встреч ты испытываешь настолько острую эйфорию, настолько сильное счастье, что этот шквал эмоций тебя просто сбивает с ног", - призналась певица в интервью ТСН.

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По словам Каменских, во время таких встреч с Потапом она заряжается силами. В этом она видит определенную романтику. Певица также рассказала, что когда она решила отправиться в концертный тур, муж ею гордился.

"Ну, а как Леша мог отреагировать на то, что я поеду с концертным туром, главной целью которого будет собрать деньги нашим защитникам? Конечно, поддержал, потому что понимает всю важность этого тура. И очень мной гордится. Сейчас каждый из нас находится там, где может быть максимально полезным. Это главное и самое важное", - добавила Каменских.

Сейчас Потап и его жена видятся между концертами и работой. Певица отметила, что они переживают "новый опыт".

"Расстояние не пошатнуло наши отношения, а сделало их несколько другими, вывело на новый уровень. Эта разлука для нас - новый опыт. А каждый опыт дается нам вселенной не просто так", - резюмировала звезда.

Отношения Насти Каменских и Потапа

Каменских и Потап поженились в 2019 году. Они редко говорят о личном, впрочем часто радуют фанов совместными фото, на которых демонстрируют идиллию. Впрочем, недавно в сети появились слухи о том, что Потап разводится с женой.

В мае певец нежно поздравил жену с годовщиной свадьбы и развеял домыслы фанатов. Также Потап рассказывал, что сейчас он "колесит" по миру и договаривается о помощи для Украины. А 31 мая стало известно, что артист вернулся в Украину.

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