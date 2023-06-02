Недавно певица анонсировала розыгрыш машины, однако потом все отменила.

Певица Настя Каменских, которая недавно попала в скандал, ответила на весь хейт. Звезда устраивала "гив" и розыгрыш авто, также она обещала перевести 100 тысяч гривень на помощь военным, из-за чего ее обвинили в "хайпе на войне".

"Я живу по совести и всегда честна перед собой и своей аудиторией. И в этой ситуации у меня точно не было цели кого-то обидеть или задеть чьи-то чувства. Поэтому, если я это сделала – прошу прощения, я ни в коем случае не хотела. Я собирала на автомобили для военных на своих концертах и этот "гив" стал еще одной активностью, откуда планировалось добавить средства к необходимой сумме сбора. Военные не были вовлечены в сам "гиве". Я сообщила, куда будет направлен "донат", лишь для того, чтобы отчитаться перед людьми. У меня не было никакой цели кого-то обидеть или задеть чьи-то чувства. Ряд вопросов я закрыла в личных разговорах, без выноса на публику. Потому что важные вещи считаю правильным решать непублично", - заявила Каменских в интервью ТСН.

По словам певицы, она хотела дать людям возможность выиграть призы. Впрочем, общество отнеслось к этому иначе. Каменских считает, что сейчас такие ситуации случаются часто.

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"Сегодня поводов для радости не так уж и много, и нужно их генерировать. Тут взгляды разделились, кому-то понравилось, кому-то - нет, кто-то воспринял по-своему. На этот раз конкурс решили отменить. Сейчас вообще почти ежедневно возникают события, вызывающие возмущение и резонанс в обществе", - отметила певица.

По мнению Каменских, люди стали уязвимыми, потому что всем трудно жить в оптимистическом настроении. Впрочем, она спокойно относится к хейту. По словам певицы, она пытается "конвертировать" негатив в мотивацию и действия.

Настя Каменских - последние новости

Недавно Каменских показала нежное фото с мужем, опровергнув слухи о разводе. На фоне информации о том, что между ней и Потапом "пробежала черная кошка", певица решила прояснить ситуацию.

Кроме этого, в новом интервью Каменских рассказала, как ее муж отреагировал на то, что она решила вернуться в Украину. Недавно звезда приехала на родину, однако Потап оставался за границей.

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