В сеть "слили" обнаженные фото беременной Насти Каменских
18:00, 02 августа 2020Звезды
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Фото певицы появились в социальной сети.
Настя показала фото / instagram.com/potupinastyaf
Фан-группа украинских артистов Насти Каменских и Потапа опубликовала в Instagram фотографию, где Настя позирует на обложке журнала.
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На снимке обнаженная Каменских позирует боком и прикрывает ладонями грудь. Интересно, что на фото звезда беременна, так как отчетливо видно округлившийся животик. Вероятно, фан-группа сделала такой кадр с помощью фотошопа. Так как сама певица неоднократно показывала, как занимается спортом и хвасталась своей подтянутой фигурой.
"Бомбезно, тебе идёт", "Ух, класс", "Шикарная женщина", - написали поклонники.
Настя снялась в фотосессии / instagram.com/potupinastyaf
Как сообщал УНИАН, Настю Каменских жестко раскритиковали за видео в белье.
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