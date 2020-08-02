В сеть "слили" обнаженные фото беременной Насти Каменских

Фото певицы появились в социальной сети.

Фан-группа украинских артистов Насти Каменских и Потапа опубликовала в Instagram фотографию, где Настя позирует на обложке журнала.

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На снимке обнаженная Каменских позирует боком и прикрывает ладонями грудь. Интересно, что на фото звезда беременна, так как отчетливо видно округлившийся животик. Вероятно, фан-группа сделала такой кадр с помощью фотошопа. Так как сама певица неоднократно показывала, как занимается спортом и хвасталась своей подтянутой фигурой.

"Бомбезно, тебе идёт", "Ух, класс", "Шикарная женщина", - написали поклонники.

Как сообщал УНИАН, Настю Каменских жестко раскритиковали за видео в белье.

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