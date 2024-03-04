Она вспомнила свою поездку во Львов.

Российская актриса Лариса Лужина, которая является сторонницей режима Кремля, пожаловалась на украинцев. Она вспомнила, как раньше приезжала во Львов и якобы чувствовала негативное отношение к россиянам.

85-летняя путинистка рассказала о своей истории пропагандистским СМИ в стране-агрессоре.

"Знаете, когда я бывала в Украине с гастролями, поездками, встречала антироссийские настроения даже во время СССР. Это происходило на Западе Украины, во Львове. В советские времена там чувствовалось негативное отношение к нам... Западняки тогда уже были настроены как-то по отношению к нам очень негативно", - пожаловалась ценительница диктатора.

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Также она подчеркнула, что не понимает своих коллег, которые поддерживают Украину. В частности, вспомнила Лариса актрису Барбару Брыльскую, которая на стороне украинцев, а россиян называла "проклятым народом".

Сторонница же Путина говорит стандартными пропагандистскими фразами о ней так:

"Когда она снималась у нас, даже когда приезжала со своими картинами на встречи со зрителями - она имела все время немножко пренебрежительное отношение и к нашему зрителю, и к нам, коллегам... Говорить такие слова о России, которую Бог всегда любил. Он всегда оберегал нашу Россию! И сейчас заявлять, что мы прокляты Богом - это просто безобразие. Думаю, что Брыльской все сторицей вернется, бумерангом к ней же. То же самое и украинские актеры - просто страшно, что они сейчас говорят о России".

Однако, что именно напугало так путинистку в Украине - она не назвала.

Напомним, ранее предательница Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев.

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