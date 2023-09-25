Она считает ее необоснованной и несправедливой.

Опальная певица Ани Лорак в эфире "Центрального телевидения" на российском канале пожаловалась на нападки украинцев. Она назвала их несправедливыми и добавила, что ревела от отчаяния.

Так, певица вошла в образ и со слезами на глазах начала рассказывать, как ее ранит хейт со стороны украинцев. Она называет его необоснованным. Однако стоит отметить, что Лорак уже больше полутора лет молчит о полномасштабном российском вторжении. Она до сих пор не осудила войну в родной Украине, но в то же время она продолжает выступать в России.

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина, и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят по телефону и просят меня выступить в разных городах – это меня и держит", – заявила Лорак.

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Почему Лорак хейтят

Из-за неоднозначной позиции по войне ее не рады были видеть ни в Украине, ни в России. Однако как-то так произошло, что недавно певица стала членом жюри на российском шоу "Ты - супер". Это стало причиной для очередной волны хейта. Россияне призывали гнать ее поганой метлой.

В результате ведущий шоу позвонил главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину с просьбой проверить Лорак на помощь ВСУ. Тот сообщил, что она чиста перед Россией.

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