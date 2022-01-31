Ведущий рассказал, как теперь проводит время с семьей.

Известный украинский телеведущий, актер и комик Сергей Притула поделился с подписчиками трогательным фото с маленькой дочкой Соломией.

Соответствующий пост ведущий опубликовал в своем Instagram.

"Когда я закончил карьеру в "Вар'ятах", то получил 2 производные от этого шага. Первая несколько негативная, ведь семейный бюджет лишился одного из источников пополнения. Вторая же, тотально в "+"! У меня высвободилось достаточно много времени и львиную долю его я начал тратить на семью! Если сложить две производные воедино, то получится, что я фактически заплатил за возможность проводить больше времени с детьми. И оно того стоит!", - поделился Притула.

Читайте такжеВедущая 1+1 прокомментировала тяжелые отношения с мамой Снежаной Егоровой и раскритиковала ее провокационный постОн признался, что теперь обыденные для некоторых вещи, как, например, забрать ребенка из садика, стали для него настоящим праздником.

"Скоро будет 2 года, как я в последний раз выходил на сцену, но вот эта атмосфера праздничности, которую я нахожу в обыденных вещах, меня не покидает! Чего и Вам желаю!", - отметил телеведущий.

Подписчики поддержали комика в комментариях и залюбовались его дочкой. "Папина копия. Пусть растет счастливая и здоровенькая", "Это счастье, такие красавицы ваши девочки", "Смотришь на вас и понимаешь, что не понимаешь, кто из вас счастливее!",- пишут в комментариях.

Сергей Притула воспитывает троих детей: сына Дмитрия от первого брака, а также двух дочерей - Соломию и Стефанию.

Напомним, ранее шоумен Сергей Притула отреагировал на обвинения телеведущей Снежаны Егоровой в употреблении наркотиков, отметив, что ей поможет только Бог.

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